Leerstehende Läden mit innovativen Verkaufskonzepten neu beleben. In ihrem Acht-Wochen-Laden am Friedhofplatz führte Ursina Steinbeck zusammen mit rund 20 engagierten Helfern über den Jahreswechsel das bereits bestens bekannte und weit verbreitete Format der Pop-Up-Läden zum Erfolg. Die Freude am Ausstellen und die Bewunderung für das Geschaffene standen dabei im Vordergrund.

Und um nichts anderes geht es im zweiten Streich von Ursina Steinbeck, der an der Goldgasse 4 seit Samstag in Form eines Ladens auffällt. Ursprünglich ebenfalls als Pop-Up-Laden geplant, verdeutlicht ein Ladenschild, dass der Initiantin längst kein Provisorium mehr vorschwebt. Unter dem Namen «Unikate» sollten hier Antikes und Rares, Handwerk und Wohnen im Vordergrund stehen – über vier Monate bis Ende August.