Die Ära von Ernst Schär hat letzten September nach zwei Jahrzehnten in der Badi geendet, auf die entsprechende Ausschreibung der Wirte-Pacht durch die Stadt hat die «Suteria» das Rennen gemacht. «Wir haben vorerst einen Zweijahresvertrag unterschrieben»; hält Suteria-Geschäftsführer Michael Brüderli fest.

Danach sei der Vertrag jeweils auf ein Jahr befristet. «In zwei Jahren wird hier ohnehin im grossen Stil umgebaut», hofft Brüderli insbesondere auf die Optimierung durch einen Lift für den Waren- und Behindertentransport in das im Obergeschoss eingebaute Restaurant mit seiner beliebten Terrasse.

Alles ein bisschen anders

Die Leitung der Badi-Beiz hat Tom Meier übernommen. «Ich bin für die Personalführung und den Einkauf zuständig, aber auch in den Stosszeiten an der Front anzutreffen.» Starten wolle man mit fünf bis sechs Leuten, in der Hochsaison könnten bis 14 Beschäftigte den Laden schmeissen. Vor wenigen Wochen hat Meier seine «Pastaria Tomaso» in der Barfüssergasse eröffnet - ergo wird auch seine Pasta auf der Speisekarte der Badi auftauchen. «Täglich wird’s ein Menü geben, weiter Pollo-Salat», so Meier.