«Es wird einen Mehrwert für die Badegäste geben», ist Chefbadmeister Pascal Prétôt überzeugt und zählt die Vorteile auf. Wie: «Es werden dreimal so viele Duschen zur Verfügung stehen.» Aber auch die Arbeitsabläufe des Badmeister-Teams würden vereinfacht, wenn die Garage im Mitteltrakt der Badi ans Nordende der Anlage verlegt würde. «Aber zuerst muss das Volk noch Ja sagen.» Und noch vorher der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 17. September. Es geht um immerhin 7,8 Mio. Franken Gesamtkosten, was in der Gemeinderatskommission schon für Stirnrunzeln gesorgt hatte: Erste Kostenschätzungen ohne konkretes Projekt waren noch von 6,4 Mio. Franken ausgegangen.

In einem sehr schlechten Zustand

Die 1962 bis 1964 von Stadtbaumeister Hans Luder erstellte Anlage – sie steht inzwischen unter Schutz – sei «in einem sehr schlechten Zustand» sowohl was die Struktur wie auch Sicherheitsaspekte anbelange. Mit einer Sanierung über zwei Etappen im Winterhalbjahr 2020/21 und 2021/22 würde der Wert des Bauwerks «über Jahrzehnte erhalten», so die Botschaft an den Gemeinderat.