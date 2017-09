Im damaligen Solothurn war er eine feste Grösse: der Kunstmaler Emil Scheller. Heute, an seinem 75. Todestag, ist er beinahe vergessen, ausser bei jenen, die vielleicht noch ein Porträt seiner Vorfahren oder eine Landschaft aus der engeren Region an der Wand hängen haben. Denn diese zwei Spezialitäten pflegte Scheller, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Was in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert mit Kunstmalen möglich war, denn wer etwas auf sich hielt – Fabrikanten, noble Damen oder auch deren Kinder – liess sich in Öl malen.

Im höheren Alter widmete sich der dem Realismus verpflichtete Maler vermehrt religiösen Motiven. So durfte er beispielsweise Altar- und Wandbilder im aargauischen Birmenstorf oder in Subingen gestalten. Seine Frau Anna Sperisen, mit der er Mitte der 30er-Jahre sein Eigenheim an der St. Niklausstrasse 37 bezogen hatte, beliess sein dortiges Atelier, wie er es vor dem Tod verlassen hatte. Sie überlebte ihren seit 1942 in der Kirche St. Niklaus ruhenden Gatten um mehrere Jahrzehnte. Und so stand im hohen Raum mit Nordlicht, wo er malte, auch noch 1990 auf der Staffelei eine vor fast 50 Jahren begonnene Kreuzigungsszene.