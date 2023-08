Zeugenaufruf Mann überfallen und Kette vom Hals gerissen In der Nacht auf Samstag haben drei Unbekannte in Solothurn einen Mann überfallen und dessen Halskette entrissen. Das Opfer blieb unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag, gegen 23.30 Uhr, war ein junger Mann beim Rötiquai in Solothurn unterwegs, als er im Bereich der Rötibrücke von drei Männern unvermittelt überfallen wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die Täter mehrfach handgreiflich, entwendeten die Halskette des Opfers und flüchteten in Richtung Hauptbahnhof Solothurn.

Die Polizei sucht Zeugen. Symbolbild: Kesytone

Das Opfer informierte die Polizei, die umgehend die Fahndung aufnahm. Die Täter konnten bislang nicht ausfindig gemacht werden.

Sie werden wie folgt beschrieben: 18 - 20 Jahre alt, 170 - 180 cm gross, kurze dunkle Haare. Zwei trugen weisse T-Shirts, einer ein hellgrünes. Alle trugen kurze Hosen.

Personen, die Angaben zum Vorfall oder zu den gesuchten Personen machen können, sind gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen (032 627 70 00).