Zeugenaufruf Kollision zwischen Auto und Fahrrad im «Jumbo-Kreisel» in Solothurn: Autolenker begeht Fahrerflucht Im «Jumbo-Kreisel» in Solothurn kam es am Freitagmorgen zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Der Autolenker fuhr nach der Kollision davon, ohne sich um den verletzten Velofahrer zu kümmern.

Am Freitagmorgen, 7. Oktober, kam es im «Jumbo-Kreisel» an der Bielstrasse in Solothurn um zirka 7.20 Uhr zu einer Kollision zwischen einem roten Auto und einem Fahrrad. Dabei zog sich der Fahrradlenker Verletzungen zu, die eine Behandlung im Spital erforderlich machten. Das teilt die Kantonspolizei Solothurn mit.

Der Lenker des roten Autos, der von der Westumfahrung in den Kreisel fuhr, entfernte sich nach der Kollision in Richtung Solothurn-Zentrum, ohne sich um den verletzten Fahrradlenker und die Schadenregulierung zu kümmern. Gemäss der Polizei handelt es sich beim gesuchten Auto möglicherweise um eine dunkelrote Limousine der Marke BMW. Zur Ermittlung des verantwortlichen Lenkers sucht die Polizei Zeugen.

Der am Unfall beteiligte Autofahrer und Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, Telefon 032 627 70 00. (kps)