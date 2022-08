Zeugenaufruf Brand in Parterrewohnung an der Wengistrasse in Solothurn Am Donnerstagmorgen kurz vor 4 Uhr kam es zu einem Brand in einer unbewohnten Wohnung an der Wengistrasse. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr Solothurn und der Kantonspolizei und Polizei Stadt Solothurn waren im Einsatz, mehrere Personen wurden evakuiert.

In den frühen Morgenstunden brannte es an der Wengistrasse. BRK News

Diesen Donnerstagmorgen um 3.15 Uhr wurde der Kantonspolizei Solothurn eine massive Rauchentwicklung in einer Parterrewohnung an der Wengistrasse in Solothurn gemeldet.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Solothurn waren gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Solothurn rasch vor Ort und begannen sogleich mit dem Löscheinsatz. Das Feuer in der Parterrewohnung war bald unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten bis in den Morgen hinein.

7 Bilder 7 Bilder Brand in Solothurn, 4. August 2022 Kapo SO

Grosser Sachschaden und 40 Einsatzkräfte vor Ort

Die gesamte Liegenschaft war zurzeit des Brandes nicht bewohnt. Vorsorglich wurden alle Bewohnerinnen und Bewohner der beiden Nachbarliegenschaften evakuiert. Gemäss einer ersten Schätzung dürfte die Schadenssumme mehrere 10'000 Franken betragen. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz standen rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Solothurn, mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Solothurn und der Polizei Stadt Solothurn sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes.

Wegen der grossen Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr gerufen. BRK News

Die Kantonspolizei Solothurn hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die in der Nacht auf Donnerstag, 4. August, im Bereich der Wengistrasse in Solothurn Beobachtungen gemacht haben, die Hinweise auf die Brandursache liefern könnten, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, Telefon 032 627 70 00. (jfr/fan)