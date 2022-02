Zeugen gesucht Schwerer Unfall am Sonntagabend: Auto erfasst Fussgänger beim Bahnhof Solothurn – Polizei sucht nach Zeugen Am Sonntag ereignete sich direkt vor dem Solothurner Hauptbahnhof ein schwerer Unfall. Ein Fussgänger wurde dabei schwer verletzt. Die Rega landete mitten auf der Dornacherstrasse, die Einsatzkräfte waren mit einem Grossaufgebot vor Ort. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Rega brachte den schwerverletzten Fussgänger in ein Spital. Hanspeter Bärtschi

Am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr verlor ein Fahrzeuglenker bei der Luzernstrasse vor dem Bahnhof Solothurn die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Fussgänger und mit einer Ampelanlage beim Bahnhofsvorplatz. Der Tathergang sei noch Teil der Untersuchung, weswegen man sich noch nicht weiter dazu äussern könne, wie Andreas Mock, Leiter Kommunikation Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage erklärte.

Der 19-jährige Fussgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen. Nach aktuellem Kenntnisstand befindet sich der verletzte Fussgänger aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte.

Auch der 38-jährige Lenker des Autos wurde beim Unfall leicht verletzt und zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Das Unfallfahrzeug kam aus noch zu erklärenden Gründen von der Fahrbahn ab. Kantonspolizei Solothurn

Die Polizei musste Beobachtern zufolge vor Ort zahlreiche Schaulustige wegschicken. Aufgrund des Unfalls und zur Tatbestandsaufnahme musste der Bahnhofvorplatz bis zirka 22.15 Uhr abgesperrt werden, wie die Polizei am Montag kommunizierte. Das Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt.

Der Verkehr, inklusive dem Busbetrieb, wurde über mehrere Stunden umgeleitet. Auch der Betrieb des «Bipperlisi» der Aare Seeland Mobil war am Sonntagabend eingeschränkt und verkehrte nur bis zur Haltestelle Baseltor.

Der Helikopter wird beim «Perron 1»-Gebäude eingewiesen. Hanspeter Bärtschi

Zwar konnte die Kantonspolizei bereits mit mehreren Augenzeugen sprechen, doch betont Andreas Mock, wie wichtig Zeugenberichte seien. So sucht die Kantonspolizei Solothurn zur Klärung des Unfallhergangs weitere Augenzeugen. Wer vor, während oder nach dem Unfall etwas gesehen hat ist gebeten, sich per Telefon 032 627 70 00 mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen.