Zeugen gesucht Mann bei Auseinandersetzung tödlich verletzt – mutmässlicher Täter verhaftet Im Verlauf einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist am späten Abend des 1. August einer der Beteiligten tödlich verletzt worden. Der mutmassliche Täter konnte durch die Polizei angehalten werden.

Am Dienstagabend, kurz vor Mitternacht, wurde der Kantonspolizei Solothurn gemeldet, dass am Kreuzackerquai in Solothurn ein Streit zwischen zwei Männern im Gang sei. Dabei sei einer der Beteiligten mit einem Messer schwer verletzt worden.

Am Kreuzackerquai in Solothurn kam es zur tödlichen Tat. Hanspeter Bärtschi (2006)

Beim Eintreffen der Rettungs- und Einsatzkräfte war das Opfer bereits verstorben. Der mutmassliche Täter konnte durch die Polizei angehalten werden. Gemäss ersten Erkenntnissen handelt es sich beim mutmasslichen Täter um einen 23- jährigen Eritreer. Das Opfer stammt ebenfalls aus Eritrea und ist 33 Jahre alt.

Kantonspolizei Solothurn sucht Zeugen

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben umgehend Ermittlungen zum Tathergang, den Umständen und zur Todesursache aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen.

Personen, die sachdienliche Angaben zu diesem Gewaltdelikt machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn unter Telefon 032 627 70 00 zu melden. Insbesondere ist die Polizei an den Aussagen einer Frau mit blonden Haaren interessiert, welche mit einem Fahrrad am Ereignisort gewesen sein soll. (luk)