Zeit in den Holzkisten ist um: Nun begeistern die Figuren der Ambassadorenkrippe wieder

Jedes Jahr kurz vor der Weihnachtszeit wird in der Jesuitenkirche die Ambassadorenkrippe aufgestellt. Am Dienstag war es so weit. Die Holzkisten mit den Figuren wurden in die Stadt transportiert, die Figuren durften an die frische Luft.

Erich Weber war die ganze Zeit vor Ort. Der Konservator des Museums Blumenstein ist Hüter und Beschützer der Ambassadorenkrippe. «Die Ambassadorenkrippe ist etwas Einmaliges in der Schweiz, gar in Europa», weiss er. Die Figuren wurden vor rund 250 Jahren im Kloster St. Joseph zu Solothurn von Nonnen hergestellt.