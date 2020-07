«Zart»-Eröffnung und Buchvernissage: Es geht weiter mit Feier rund ums 2000-Jahr-Jubiläum

Dieser Sommer wäre komplett der Stadt gewidmet gewesen, wäre keine Pandemie dazwischengekommen. Viele Feierlichkeiten zum 2000-Jahr-Jubiläum mussten auf nächstes Jahr verschoben werden, so beispielsweise das historische Stadtfest, das noch im August dieses Jahres hätte stattfinden sollen. Oder der offizielle Jubiläumsanlass, der nun bis nächsten Mai auf sich warten lässt. Aber der guten «Virussituation» in der Schweiz sei Dank, können die Feierlichkeiten nun trotzdem Fahrt aufnehmen. Weiter geht es bereits diese Woche mit zwei Vernissagen.

«Das Buch ist an diejenigen gerichtet, die weniger tief in historische Texte eintauchen möchten», sagt Stadtschreiber Hansjörg Boll und vergleicht es mit dem bereits erschienenen Jubiläumsbuch «Stadtgeschichte Solothurn, 19. und 20. Jahrhundert», welches sich ausschliesslich auf die vergangenen 200 Jahre bezieht. Zu Beginn sei lediglich das Letztere geplant gewesen. Doch die Stadt habe die Idee von Monika Krucker, ihre Zeichnungen zu einem Buch zu binden, nicht ausschlagen können. So habe sie sich beim Verlag Rothus Medien an der Finanzierung beteiligt.

Eröffnung der Kunstausstellung «Zart»

Zwei Tage nach der Buchvernissage fällt der offizielle Startschuss für die Kunstausstellung im öffentlichen Raum «Zart» – einen Monat später als geplant: Der Kunstverein Solothurn lädt alle Interessierten am Samstag, 4. Juli, um 14 Uhr, auf den Kreuzackerplatz ein, wo mit einer Ansprache des Stadtpräsidenten und der Präsidentin des Kunstvereins Solothurn, Brigitte Müller, die Eröffnung stattfindet. Auf einer anschliessenden Rundtour zu den Installationen stehen die Künstlerinnen und Künstler für Fragen zur Verfügung. «Wir sind sehr froh, können wir die Ausstellung durchführen», sagt Müller. Nach zwei Jahren Planung sei es schön, zu sehen, wie alles Realität wird. Insgesamt 17 Installationen sind in der ganzen Stadt verteilt, meist an Orten, wo man sie nicht erwartet. Erste Werke sind bereits heute zu finden.