Zahlreiche Hürden Barrierefreies Solothurn: Darum findet in der Stadt ein Aktionstag statt «Bsetzistei», steile Strassen und Geschäfte, die nicht für alle zugänglich sind: Achim Bader kämpft für ein rollstuhlfreundlicheres Solothurn. Ende Juni findet in der Stadt ein Aktionstag statt.

Achim Bader, Präsident der Selbstvertretung Kanton Solothurn. Bild: Manuela von Arx

Erstmals findet in der Stadt Solothurn der Aktionstag «SO klappts» statt. Am 29. Juni werden vor 20 Geschäften mobile Klapprampen installiert. Diese helfen Leuten im Rollstuhl, uneingeschränkten Zugang zu den Geschäften zu bekommen.

«Die Aktion soll primär zeigen, welche Solothurner Läden bereits eine rollstuhlfreundliche Rampe besitzen, und somit einen barrierefreien Zugang ermöglichen», erklärt Achim Bader, Präsident der Selbstvertretung Kanton Solothurn auf Anfrage von 32Today.

Selbstvertretung Kanton Solothurn – Menschen mit Behinderung Der Verein Selbstvertretung Kanton Solothurn setzt sich in gesellschaftlichen und politischen Fragen für die behindertenspezifischen Interessen seiner Mitglieder ein. Dies kann man auf ihrer Website nachlesen. Der Verein vertritt Menschen mit Behinderung im Kanton Solothurn. Er setzt sich für die Interessen von Menschen mit Behinderung ein. Er engagiert sich bei gesellschaftlichen und politischen Diskussion. Er veranstaltet zu Themen um Behinderung Anlässe.

Bader ist aufgrund einer Cerebralparese selbst im Rollstuhl und ist auch Mitinitiant. Seit letztem Frühjahr konnten Geschäfte in Solothurn eine entsprechende mobile Rampe bei der Gemeinde beantragen.

Handlungsbedarf auch in Solothurn

Pro Infirmis zeigt anhand einer digitalen Erhebung, dass auch in Solothurn noch Handlungsbedarf besteht. In vielen Gebäuden in der Solothurner Altstadt bestehen Mängel: Eingänge mit einer Schwelle oder aber Treppenstufen. Bei vielen Gebäuden in der Altstadt greift jedoch oft der Denkmalschutz: «Da kann man nicht einfach rumbasteln», sagt Achim Bader.

Eine mögliche Lösung, die Pro Infirmis präsentiert hat: Mobile Rampen. Diese können bei Bedarf ausgefahren und somit die Stufen überwunden werden. Bader erklärt, dass diverse Geschäfte in der Stadt angefragt und bei Interesse mit Rampen beliefert wurden.

Die mobilen Rampen werden in der Stadt Solothurn in diversen Geschäften eingesetzt. Bild: zvg/32Today

Mit der Rampe wurde auch ein Kleber mitgeliefert, auf dem sowohl die Aufschrift «SO klappts» als auch eine Telefonnummer für Bestellungen weiterer Rampen aufgedruckt ist. Momentan besitzen 20 Geschäfte über eine solche Rampe.

Erster Schritt zur Besserung, noch viel Luft nach oben

Alle Klapprampen sollten am 29. Juni bereitstehen und Direktbetroffenen ermöglichen, diese auszuprobieren. Dann sieht man auch, welche Geschäfte über eine Rampe verfügen.

An diesem Tag soll in der Stadt auch ein Treffpunkt für angeregten Austausch entstehen. Auf dem Märetplatz soll ein Festzelt gestellt werden; einige bekannte Gäste wie etwa Stadtpräsidentin Stefanie Ingold, Regierungsrätin Susanne Schaffner und Paralympics-Legende Heinz Frei sind vor Ort. Moderiert wird der Anlass von Sandra Boner.

Trotz der Bemühungen im Kanton Solothurn gibt es laut Bader weiterhin viele Hürden in der Stadt. So seien «Bsetzistei» weiterhin eine Gefahr für Rollstuhlfahrende. Auch für Leute mit Stöcken können die Lücken zwischen den Steinen unangenehm sein. Bader ist bewusst, dass man nicht alles ändern könne: «Einige Dinge in der Stadt Solothurn sind gut, andere eher unvorteilhaft». Das sei in jeder Stadt so.