«Wollen in dieser humorlosen Zeit für Spass sorgen»: Einige Schnitzelbänke planen coronakonforme Anlässe

«Die Fasnacht wird nicht organisiert, die Fasnacht bricht aus», so oder ähnlich wird über die fünfte Jahreszeit in Solothurn gesprochen. Doch in diesem Jahr haben sich die Umstände geändert. Das Zusammenkommen in Gruppen soll bedacht sein, um eine Verbreitung des Virus zu verhindern.

Die grossen Solothurner Umzüge wurden schon abgesagt, die Vereinigte Fasnachtsgesellschaft Solothurn UNO hat sich ein spezielles Rahmenprogramm ausgedacht: Fart 2021. Statt mit dekorierten Wagen durch die Strassen zu rollen, sollen die aktiven Fasnachtsgruppierungen die Möglichkeit haben, auf verschiedenen Plätzen in der Stadt ein Kunstwerk zu installieren – so wie das schon Künstler für die Ausstellung Zart dieses Jahr gemacht haben. Zudem sollen die Schaufenster der Solothurner Geschäfte dekoriert werden.