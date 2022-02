Wöfus Fasnachtsbummel Wer so verkehrt, verkehrt «verchert» Wolfgang Wagmann Drucken Teilen

Chinderchesslete 2022: Der Giga-Tatzelwurm durch die Gassen der Altstadt. Tom Ulrich

«Verchert» - unter diesem Begriff steht unsere Rumpffasnacht 2022. Oder heisst das Motto etwa «Senza Parole»? Item. Weil alles so verkehrt ist, fangen wir ganz hinten an: beim Böögg. Den bauen die Bööggiers, die alte Garde der Narrenzunft Honolulu. Sie hat gleich zum Plan B gegriffen: «B» wie «Böögg baue». Und damit nicht wie die Wagenbauer zmitzdrin aufgehört, sondern das Ding durchgezogen.

Plan A der älteren Herrschaften wäre es aber, den Böögg auch zu verbrennen - ihn also nicht nur zu bauen. Doch angeblich soll Feuerwehrkommandant Boris Anderegg bereits die Windmodelle für Honolulu am Mittwochabend, 2. Februar, analysieren. Wobei das Resultat völlig egal sein könnte. Denn vor zwei Jahren blieb der Böögg schon nur bei einem leisen Lüftli unangetastet.

Hat darum Grenchen das Hinrichtungsdatum seines Bööggs auf den Sonntag vorverlegt? Und den Aschermittwoch als Reservetag, falls es zu fest luftet? Nein, ganz einfach: Nach dem Sonntag ist in Grenchen fasnächtlich tote Hose.

Obwohl - auch in Honolulu steht am Zyschtig nichts mehr offiziell auf dem Programm. Aber die Honolulesen, diese Erztradionalisten, halten stur am Aschermittwoch als «Bööggs-Burning-day» fest. Man wird sehen, ob’s dann auch brönnt.

Wenigstens ging heute früh der Plan C auf. An der Chesslete waren wir diesmal mehr als nur zu viert unterwegs. Und ein Lob gilt der Fasnachtszunft Vorstadt für ihren Plan CC, die Chinderchesslete durchzuführen. Ein lärmender Giga-Tatzelwurm von Nachwuchs-Weisshemden hat den kurzfristigen Entscheid belohnt.

Doch wir wissen, wie das Alphabet endet: Mit den Buchstaben U, V, W, Z. Umzug gibt es dieses Jahr keinen. Verdikte schon. So will die Vereinigte Fasnachtsgesellschaft UNO den friedlichen Einmarsch auswärtiger Guggen in Honolulu am Samstagabend unterbinden. «W» wie warum eigentlich? Die UNO hatte am Samstag noch nie was zu melden. Kommt also alle her, und gugget wie Euch beliebt!

Womit wir bei Plan Z wären. «Z» wie «Zämestoh». Zum Beispiel am Dienstag um die Zwöi auf dem Amtshausplatz, gostümiert, mit einem Glesli in der Hand. Inoffiziell. Und später am Nomi wie gäng das letzte grosse «Z» - der Zapfenstreich. Auch dazu brauchts keine UNO, die den Plan Z offenbar gar nicht auf dem Radar hat. Wir wissen ja, wie es geht: Hüpfen und dazu «I ma nümm, i ma nümm!» Vielleicht auch für einmal radibutz den Kronenstutz runter und durch die Hauptgasse retour. Eben – «verchert».