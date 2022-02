Wöfus Fasnachtsbummel Putins Schatten über Honolulu Wolfgang Wagmann Drucken Teilen

Bild vom improvisierten Fasnachtsumzug in Honolulu. BIld: Hanspeter Bärtschi

Plötzlich war er da – der Aschermittwoch-Schatten mitten im lärmenden Chesslete-Zug. Punktgenau mit dem 5-Uhr-Böller über dem Söilimäret hatte Putin seine Truppen auf die Ukraine gehetzt. Die Handys wurden nun nicht mehr für Selfies und Fasnachtsbildli gezückt, sondern um das Unfassbare zu verfolgen. Der Krieg hatte uns ab sofort wortwörtlich «im Sack». Dabei haben wir uns so auf ein ungetrübtes Fasnachtsfest gefreut!

Doch böse Erinnerungen steigen auf: An die Weltkriege mit jahrelanger Fasnachts-Zäsur, den Umzugsverzicht 1957 aus Solidarität zum ebenfalls von russischen Panzern niedergewalzten Ungarn oder auch an die Diskussionen am Vorabend des Golfkriegs 1991. Also heimgehen und die bereitgelegten Kostüme gleich wieder mit dem Chesslerhemd im Schrank verstauen?

Nun, die bunte Kinderschar am Donnerstagnachmittag bewies vor allem eines: So schnell lassen wir uns die wiedergewonnene Lebensfreude nicht vermiesen. Auch abends feierte die Hardcore-Community ihre neue Freiheit recht ausgelassen. Die Honolulu-Bar war um Mitternacht noch proppenvoll, während im schön dekorierten Fasnachtsbeizli Flora die ungewöhnliche Chance bestand, einen freien Tisch zu ergattern.

Wirklich rar waren die Profis. Von Guggen lange Zeit keine Spur. Unterwegs war die nur zwölfköpfige Salsa-Combo Schöngrüen, die sich später am Abend doch noch zu einem Auftritt am Märetplatz anschickte. Die Ambassadonner gaben sich zwar im Einheits-Gostüm die Ehre – hatten aber die Instrumente daheimgelassen. Nicht dabei sind heuer so reputierte Guggen wie die Glänggeler oder Mamfi.

Nur auf eine Truppe ist Verlass: Die Bloosos setzten vor dem «Türk» trotz einsetzenden Regens ein musikalisches Highlight. Vor allem die Schlagwerk-Artisten bewiesen mit ihrem fulminanten Solo, dass sie in der letztjährigen Zwangspause nichts verlernt haben. Der Rest ist rasch erzählt: Ein schönes Début gaben die Schnitzelbänklerinnen der Rampesöi in der Couronne-Bar. Das Publikum hielt sich zahlenmässig allerdings mit den Auftretenden die Waage.

Doch wie geht es nun weiter? Trotz Putin weiterfeiern? Sich über das freuen, was endlich wieder geht, auch wenn es vielleicht nicht mehr lange geht? Eines hat die Solothurner Fasnacht noch nie erleben müssen: dass sie zmitzdrin abgebrochen wurde. Es wäre ein ultimativer Genickschlag: «I ma nümm!» - obwohl wir erst angefangen haben? Vielleicht ist Grenchen halt doch nicht so schlecht unterwegs, wenn es seinen Böögg schon am Sonntag verbrennt.