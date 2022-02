Wöfus Fasnachtsbummel Heile Welt in der hölzernen Hölle Wolfgang Wagmann Drucken Teilen

Chesslete 2022 in der Stadt Solothurn. Carole Lauener

Endlich! Alle die vertrauten Gesichter unter der weissen Zipfelmütze im Fackelschein. Honolulu ist wieder auferstanden, lärmend, tosend, morgens um fünf. Der Geheimbund der Solatärnler hat gäng wie gäng schon um vier auf dem St.Ursenturm ihr Narrenlicht entzündet, der schmutzige Donnerstag nimmt seinen Lauf.

Doch ganz wie sonst ist es nicht. Es fehlt die Wirthen. Nach der Chesslete war sie jeweils zur «hölzernen Hölle» mutiert, die Weisshemden feierten ausgelassen zur Musik von beliebten Beizen-Combos.

Diesmal blieb es in der Wirthen dunkel. Dort, wo abends die Schmitzelbänke ihre Pointen setzten, wo wir am Hilari zusammengepfercht über Stunden schmorten – in der «hölzernen Hölle» eben. An Aschermittwoch wird es noch einen Abgesang geben, dann ist definitiv fertig lustig. Wie lange wohl? Eigentlich müsste sich ein Solothurner «Konknorzium» finden lassen, das uns die Fasnachtshochburg erhält. Doch der Verkauf könnte sich länger hinziehen.

Unvergesslich bleibt mir der Abgang als Honolulu-Ober 1999 zu Wirthen. Eine zunftinterne Tradition will, dass der Ober am Hilari ein kleines, loses Holzfragment in einer Säule des Zunfthauses entführt, um dieses «Hölzli» dann am Aschermittwochabend wieder an Ort und Stelle einzusetzen.

Doch 1999 – wie peinlich – fiel dieser Akt aus. Das «Hölzli» war verschwunden. Für mich eine «hölzerne Hölle» der speziellen Art. Das gute Stück fand sich erst an der nächsten Fasnacht wieder. Im Köfferli des damaligen, etwas schussligen «Alkaseltzer-Narren».

Eigentlich leidet der schmutzige Donnerstag seit Jahren an Schwindsucht. Die Proklenmazion der Narrenzunft Honolulu auf dem «Couronne»-Balkon gab's zwar, und die Lok «Lulo» führte mit der honolulesischen Narrenleiter im Gefolge ein «Schissdräckzügli» durch die Altstadt an.

Aber das Höflisingen, der Fixpunkt am Abend, fehlte eindeutig. Nur wenige Schnitzelbänke wagen sich an die improvisierte Fasnacht, machen sich auch in Schaufenstern bemerkbar. Ein Highlight: Kurt Fluris Aktenstapel made by Ambassadorebäse in der Drogerie Zeller.

Doch die dogmatische Demarkationslinie zwischen denen, die dafür, und jenen, die dagegen waren, zieht sich quer durch Guggen, Zünfte und Bänke. Respekt vor allen, die sich trotzdem gefunden haben und irgendwie auftreten. Das Restangebot an Schnitzelbanken ist am Samstag ab 18 Uhr und am Sonntag ab 17 Uhr auf dem Riedholzplatz zu hören. Gehen wir hin und unterstützen sie – mit Applaus, Applaus!