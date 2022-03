Wöfus Fasnachtsbummel Das Finale der ganz grossen Impro-Show Der Fasnachtsdienstag bringt die diesjährige Solothurner Fasnacht auf den Punkt: Es ist viel Improvisation gefragt. Der Fasnachtsbummel von Wolfgang Wagmann. Wolfgang Wagmann Drucken Teilen

Spontaner Zapfenstreich: Es war dieses Jahr viel Improvisation gefragt. Hanspeter Bärtschi

Der seltsamste Fasnachtsdienstagmorgen seit jeher: Res will wissen, wie das so abläuft bei uns am Zapfenstreich. Nicht einfach, das zu erklären, wenn man selber völlig unmusikalisch ist. Zum Glück gibt’s Videos. Res Aeschbacher, so heisst der Mann, ist ein Profi. Aber ein Berner. «Die Bläser spielen G F E», so sein rascher Befund zur Komposition von «I ma nümm».

Kein Zweifel, das kommt gut mit der freundnachbarschaftlichen Verstärkung aus Bätterkinden. Die Hilfstruppe der Schrottofoniker wurde durch Vermittlung von Roger Siegenthaler zusammengetrommelt – ein Kenner der Musikszene.

Jetzt schweifen wir für einen Husch ab: Berner und Solothurner Truppen standen übrigens vor genau 224 Jahren auch zusammen, als am 2. März 1798 ein französisches Invasionsheer von Lengnau her zur Invasion von Solothurn einmarschierte. Beide, Berner wie Solothurner, gingen unter. Aber – gemeinsam!

Gemeinsam wurde im Kofmehl am Montagabend auch ein Drumm-Guggu-Lala-Pfiffchen im Kofmel zelebriert. Trotz einigen Absenzen immer noch eine beeindruckende Leistungsschau des Solothurner Fasnachtsschaffens, verfolgt von Stadtpräsidentin Stefanie Ingold costumata. Auch dieser Traditionsanlass war abgesagt gewesen, doch einige Leute wachsen diese Fasnacht über sich hinaus, wenn es ums Improvisieren geht.

So ersetzten drei Co-Conferenciers mit einer Blitzproduktion die unpässlichen Rampesöi. Dann die magischen Momente: Die Vereinigten Sousafone von Honolulu beispielsweise auf einer Bühne. Oder der Gänsehaut-Song «Für immer uf Di» von Patent Ochsner. Gekonnt intoniert und unterlegt von den Bloosos, neu fasnächtlich vertextet und gesungen von den Geisterfahrern.

Dazu der ganz grosse Moll-Moment: Die 11 Guggetschi-Frauen bei ihrem emotionalen, allerletzten Auftritt nach 30 Jahren vor Honolulus «Fasnachtsfamilie». So bezeichnet durch Speaker Marco Lupi. Der mit seiner Ankündigung «Der Zapfenstreich findet statt!» einen Jubelsturm bei den Familienmitgliedern auslöste.

Jetzt bleibt uns nur noch der Böögg. Er wird verbrannt – hoffentlich. Schliesslich hat er erstmals eine behördlich verordnete Abbrenn-Bewilligung erhalten. Und er wird klöpfen. Was vielleicht angesichts der Knallkörper in Osteuropa Irritationen auslösen kann.

1991 wurde aufs «Klöpf» verzichtet. Es war Golfkrieg. Aber das Herausklauben des Feuerwerks aus einem fertig gebauten Böögg setzt auch den improvisationsbegabtesten Fasnächtlern Grenzen. Oder den Böögg ganz einfach nicht verbrennen? Nein danke, das hatten wir schon!