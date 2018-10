Prägend für das Dilitsch-Quartier zwischen der Langendorfstrasse und dem Bahnstrasse der Solothurn-Moutier-Bahn sind drei lang gestreckte Wohnbauten: in Weiss an der Dilitischstrasse 12 und 13, in Rosa an der Jurastrasse 11 bis 17 und an der Hasenmattstrasse 13 bis 17. Die Stadt Solothurn hatte die Wohnbauten antizyklisch gegen Ende des 1. Weltkriegs 1918/18 durch den Architekten Emil Altenburger errichten lassen. Die drei Gebäude mit ihrem langgezogenen Grundriss sind verputzt und mit gestuften Mansardendächern gedeckt. Im künftigen Bauinventar der Stadt wird dazu festgehalten: «Die Bauten beeindrucken durch strenge Achsengliederung und auffallend hohe, ausgebaute Dächer.»

Besonders auffallend sind die dazugehörenden grossen Gärten. Zusätzlich umschliessen die drei Trakte einen grossen begrünten Platz, der auch mit Spielgeräten für die Kinder ausgestattet ist. Weiter wird im Entwurf des Bauinventars festgehalten: «Die Siedlung bildet einen wichtigen Prototypen für den kommunalen Wohnungsbau um 1920 in der Stadt Solothurn. Architektonisch und räumlich beeindrucken die Bauten durch ihre Architektur, ihr Volumen sowie die Position im Raum.»

Zwar habe sich die zuletzt ab 2001 renovierte Siedlung in ihrer Struktur mit ihren Bauten in der Gesamtheit erhalten. Doch kritisch wird auch angemerkt: «Veränderungen in der jüngeren Zeit haben diese einheitlich jedoch gefährdet.» So wird das Ensemble als «schützenswert» eingestuft, und nicht nur die Bauten, sondern auch die Gärten und Grünräume sowie der erwähnte Platz seien zu erhalten und aufzuwerten – der beste Schutz gegen den Immobilien-Boom dürfte jedoch sein, dass die Stadt Eigentümerin ist. (ww)