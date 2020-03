Wo die Liebe zur Musik ohne Rost bleibt: Stadtmusik feiert Jubiläum

Sie hat zwar nicht zwei Jahrtausende auf dem Buckel wie die Stadt Solothurn. Doch mit wackeren 175 Jahren feiert diese Institution dennoch herzhaft mit. Die Stadtmusik, die 1845 mit einem Startbestand von 16 Mitgliedern als «Blechmusik Solothurn» gegründet wurde, hat sich bis heute mit «rostfreier» Liebe zur Musik gehalten. «Wir sind eine der ältesten grossen Musikvereine der Region», sagt Vereinspräsidentin Ursula Tschanz angesichts dieser Tradition. Das Studium und die Ausübung der Instrumentalmusik standen zur Gründung durch den ersten Dirigenten Hans Wiederbauer ebenso im Zentrum wie Freundschaft und Geselligkeit. Was folgte, war eine etappenreiche Vereinsgeschichte der späteren Musikgesellschaft Harmonie Solothurn (ab 1868) und heutigen Stadtmusik Solothurn (ab 1885). Bis vor dem Zweiten Weltkrieg erlebte die Stadtmusik eine steile Erfolgskurve, die durch die Kriegszeit hindurch einen Abbruch erfuhr.

Wiedergeburt nach dem Zweiten Weltkrieg

Zu den grössten Gönnern der Stadtmusik zählten lange Zeit Wilhelm de Vigier, seines Zeichens auch langjähriger Vereinspräsident, sowie dessen Sohn Bill de Vigier. Nicht zuletzt der zum 100-Jahr-Jubiläum vom damaligen Dirigenten Stephan Jäggi komponierten «Solothurner Marsch» (mit dem melodischen Thema des Solothurner Lieds) verpasste der Formation ab 1945 weiteren Aufwind. Ebenso war es der nachfolgende Dirigent Franz Königshofer, der das Können, mit dem die Stadtmusik vor Kriegsbeginn brilliert hatte, wieder auf Vordermann brachte. Während seine Nachfolger schwierige Zeiten erlebten, trat mit Urs Frikart 1976 wieder eine prägende Gestalt ans Dirigentenpult. Seit 2015 hält Anton Helscher die musikalische Leitung inne – mit merklichen Veränderungen. «Er hat den Verein angespornt, sich wieder mehr an Wettbewerben zu beteiligen», so Tschanz. «2021 sind wir am eidgenössischen Musikfest Interlaken vertreten.» Ebenso legt Helscher vermehrt Wert auf Solo-Einsätze.

Heute musizieren rund 30 Mitglieder, alle Amateure, in der Formation mit. Die Mehrheit ist unter 50 Jahre alt, wobei die Altersspanne bis 87 reicht (siehe Kasten). Ein Schwund ist im «Familienalter» zwischen 30 und 40 feststellbar. Und im jüngeren Alter macht sich der Umstand bemerkbar, dass es kaum Übergänge von der Jugendmusik gibt, «wenn diese nicht vor dem Studium oder der Lehre bereits schon einen Fuss in der Stadtmusik haben», sagt Tschanz. Dabei wäre es das Ziel, die Zusammenarbeit über die bereits gemeinsam abgehaltenen, gelegentlichen Promenadenkonzerte hinaus zu intensivieren. Denn der «Vorrat» begnadeter Nachwuchsmusiker ist dank Jugendmusik und Musikschule ansehnlich.