Die «Blue Cocktail Bar», die man auch an Hochzeiten, an schulischen Workshops, an Ferienpässen, an Gesundheitstagen oder anlässlich des Märetfeschts antrifft, existiert seit nun 25 Jahren. An der HESO ist das Blaue Kreuz, also die Fachstelle für Suchtprävention, heuer zum zwölften Mal präsent. Zum zweiten Mal befindet sich der Standort aber nicht mehr im Jugendzelt, das im nördlichen Teil des Schanzengrabens gelegen ist, sondern zentraler im Zelt 11. «Es ist ein idealer Standort, an dem viele Leute vorbeilaufen.»

Auch sei es ein Vorteil, die Halle des Eventveranstalters Soho mitzubenützen. Dieser wurde von Moldowanyi für eine Zusammenarbeit angefragt. Unterstützt wurde das Projekt an der Herbstmesse Solothurn durch das kantonale Amt für soziale Sicherheit. So wurde es nämlich möglich, dass die alkoholfreien Drinks gratis abgegeben wurden, was – wenig überraschend – den Andrang gesteigert hat.