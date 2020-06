«Wir hätten einen super Frühling gehabt»: Die Öufi-Flottille darf wieder auslaufen

Die Boote dümpeln im Hafenbecken; an einer grösseren Jacht ist der Frühlingsputz im Gang. Ansonsten herrscht draussen auf der Aare bleierne Ruhe – wie schon seit Monaten. «Vor dieser Saison haben wir gedacht, jetzt können wir so richtig durchstarten.» Ywan Pfyl schaut sinnend zum Fenster des Hafenrestaurants Pier 11 hinaus. Mitten im Blickfeld das Flaggschiff seiner Öufi-Flottille, die MS Wyssestei. Seit dem Frühling 2016 betreiben er und seine Frau Brigitte als Geschäftsführerin einer GmbH das Bootsgeschäft, haben es damals mit der Anschaffung und Sanierung der grössten Einheit auf Vordermann gebracht.

Und als letztes Jahr noch mit der Regio Energie Solothurn ein Sponsor gefunden werden konnte, schien alles perfekt für diese Saison aufgegleist zu sein. «Im März beginnt normalerweise unser Frühlingsgeschäft zu laufen», so Pfyl. Doch ausgerechnet dann kam der Lockdown. Und damit gab es für das Ehepaar Pfyl ebenso nichts mehr zu tun wie für die vier Personen, welche die grösseren Boote fahren, die drei Leichtmatrosen und die sieben Schiffsführer des Öufi-Boots.

46 bestellte Fahrten wurden abgesagt

«Bis zum 6. Juni ist nun die ganze Flotte stillgestanden», blickt Ywan Pfyl auf eine Zeit zurück, die ihm wehtat. «Denn wir hätten einen super Frühling gehabt. Stets schönes Wetter und nie Hochwasser wie oft um diese Zeit.» 46 Fahrten seien abgesagt worden, «und Offerten wie Anfragen gabs gleich null». Der Bestellungseingang liege jetzt bis September auf nur gerade 30 Prozent des Vorjahres, man rechne mit vielleicht 50 Prozent des Vorjahresumsatzes. Auch die zweimal in der Woche durchgeführten Gratis-Fahrten für die TCS-Campinggäste finden derzeit noch nicht statt. «Wir können nun wieder 30 Passagiere an Bord nehmen», freut sich Pfyl immerhin auf das Wiederanlaufen des Geschäfts. Seine Hoffnung ist, dass viele Schweizerinnen und Schweizer ihre Ferien im eigenen Land verbringen wollen, «und vielleicht gibt es ja noch einen starken Herbst».

«Spätestens da kommen allen die Tränen»

Das Geschäft mit den Bootsfahren wäre an sich gut aufgestellt und breit abgestützt. Die winterlichen Fonduefahrten seien «gut angelaufen», daneben bietet das Ehepaar Pfyl Gesellschaftsfahrten bis nach Büren und Biel an, und seit dem letzten Sommer auch hinunter in den Uferpark im Attisholz. «Dafür haben wir zum Glück eine Spezialbewilligung erhalten.» Aber auch Stadtführungen per Boot, Hochzeiten wie Klassenzusammenkünfte gehören zum Repertoire. «Doch gerade diese buchen ältere Fahrgäste, die halt mehr Angst haben», weiss Yvan Pfyl.