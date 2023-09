Winterpause Trotz Sommerwetter: Badis in der Region Solothurn verlängern ihre Saison nicht In den nächsten Tagen schliesst eine Badi nach der anderen. Und dies trotz heissen Temperaturen und Sonnenschein. Spontan können die Badis ihre Saison allerdings nicht verlängern.

Der Sommer gibt nochmals Vollgas. Doch bei den Badis in der Region ist die Saisonschluss absehbar. Die Badi Gerlafingen beispielsweise schliesst ihre Tore diesen Sonntag. Im Sportzentrum Zuchwil ist bereits heute Freitag Schluss. In Olten, Balsthal, Solothurn und Grenchen ist nächste Woche finito. Warum gibt es eigentlich keine Zugabe?

Kühles Nass in der Badi Grenchen. Bild: Sébastian Lavoyer

In Solothurn schliesst die Badi schon jetzt abends um 19 Uhr. Verlängerte Öffnungszeiten seien aus Sicherheitsgründen nicht möglich, erklärt der stellvertretende Chef-Badmeister Olivier Hubschmid gegenüber «32 Today». Es werde früher dunkel und im Freibad gebe es zu wenig Licht rund um die Becken und an der Aare.

Die Solothurner Badi blickt indes auf eine erfolgreiche Saison zurück. Gemäss Hubschmid sind die Besucherzahlen sicher etwas besser als in den Vorjahren. Die Veränderungen nach dem Umbau im vergangenen Winter seien grösstenteils gut aufgenommen worden. Vor allem von auswärtigen Gästen hätten sie sehr viel Lob für die schöne Anlage und die tolle Badi erhalten, sagt er.

Wann schliessen die Badis in der Region? Sportzentrum Zuchwil (Freibad): Freitag, 8. September

Schwimmbad Eichholz Gerlafingen: Sonntag, 10. September

Schwimmbad Wangen an der Aare: Sonntag, 10. September

Strandbad Olten: Mittwoch, 13. September

Schwimmbad Moos, Balsthal: Freitag, 15. September

Freibad Solothurn: Samstag, 16. September

Schwimmbad Grenchen: Samstag, 16. September

In Olten geht es bereits jetzt ruhiger zu und her. Es habe nicht mehr so viele Gäste, sagt Betriebsleiter Thomas Müller. «Nach der Chilbi geht man in Olten eigentlich nicht mehr in die Badi.» Am kommenden Mittwoch endet die Badisaison. Das habe sich in den letzten Jahren so eingebürgert, so Müller gegenüber «32 Today».

Frühschwimmen in der Badi Balsthal. Bild: Bruno Kissling

Man habe vor Jahren damit angefangen, den Saisonstart im Frühling vom Wochenende wegzunehmen, da dann für Notfälle und technische Probleme keine Handwerker aufzutreiben seien. Deshalb daure die Saison in Olten nun immer von Mittwoch bis Mittwoch.

Trotz schönem Wetter keine Verlängerung der Badi-Saison

«Spitzenmässig» sei der Sommer gewesen, sagt Roland Wälchli, Badmeister in der Badi Eichholz. Die Besucherzahlen seien bis Ende Woche wohl sogar ganz leicht höher als im Rekordsommer 2022. In den letzten Tagen hätten aber trotz schönem Wetter nicht mehr ganz so viele Schwimmerinnen und Schwimmer den Weg ins Eichholz gefunden. Ab Montag ist einwintern angesagt: Aufräumen, flicken, putzen, revidieren und viel anderes mehr.

Die letzte Gelegenheit für einen Badi-Besuch ist dieses Wochenende auch in Wangen an der Aare. Trotz des schönen Wetters sei keine Verlängerung der Saison möglich, sagt Badmeister Dieter Trachsel. Er habe 21 Angestellte, die den Betrieb sicherstellen und die einen befristeten Arbeitsvertrag haben. Diese könnten nicht einfach weiter beschäftigt werden.

Strandbad Olten. Bild: Bruno Kissling

Dazu habe er auch die chemischen Mittel für die Wasseraufbereitung so eingekauft und kalkuliert, dass sie auf das geplante Saisonende aufgehen würden, sagt Trachsel weiter. Eine Verlängerung der Saison bräuchte eine Vorlaufzeit von mindestens einem Monat – und vor einem Monat habe das Wetter noch sehr nach Herbst ausgesehen.

Deshalb wird in Wangen ab Montag aufgeräumt, geputzt, gereinigt und geflickt. Sie seien zu zweit bis Mitte Oktober damit beschäftigt, sagt Dieter Trachsel. Danach kümmere er sich noch bis in den November hinein um die Bäume und Sträucher auf dem Gelände, und dann falle die Badi in Wangen in den Winterschlaf. Er gehe danach für vier Monate nach Thailand in die Ferien, bevor es im Frühling mit den Vorbereitungen für die neue Badi Saison losgeht.