«Wiehnachtsreis» durch die Stadt — glücklich, Teil der Geschichte zu sein

Historisch lässt sich nichts beweisen. Doch die Geschichte der drei Weisen aus dem Morgenland, aus denen die Tradition drei Könige gemacht hat, ist in der biblischen Weihnachtsgeschichte fest verankert und fasziniert die Menschen auch nach 2000 Jahren immer noch. War es ein Komet, eine bestimmte Planetenkonstellation oder bloss eine Intuition, die die Weisen auf den Aufgang eines Sterns aufmerksam machten, der sie zuerst nach Bethlehem und dann zu einer armseligen Krippe mit einem neugeborenen Kind führte? Wir wissen es nicht.

Sterndeuter standen damals hoch im Kurs. Man nannte sie auch Magier und glaubte ihnen. Jeder Mensch hat seinen Stern. Wenn man geboren wird er-scheint er am Himmel und wenn man stirbt, erlischt er, so die Vorstellung damals. Wie viele es genau waren, die sich auf den Weg nach Bethlehem machten, verrät die Bibel nicht, und sie nennt auch keine Namen. Erst im 6. Jahrhundert erfährt man, dass sie Caspar, Melchior und Balthasar geheissen haben sollen.

Seit 15 Jahren führt die Reise durch die Stadt

In der reformierten Stadtkirche machen sich Peter Meier, Ernst Hirschi und Joel Equagoo bereit für eine Reise der besonderen Art. Sie führt wie seit 15 Jahren am dritten Adventssonntag durch die Altstadt von Solothurn und nennt sich «Wiehnachtsreis». Dort, in der Stadt, stehen zahlreiche Menschen am Strassenrand und warten. Viele haben ihre Handys gegen das Bieltor gerichtet, wo der Einzug der Heiligen Familie und ihrer Entourage stattfinden soll.