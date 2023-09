Solothurn: Pittaria hat wieder offen – trotz Personalmangel

Sami Daher gründete die Pittaria: Der Falafel-König aus Solothurn erzählt, wie es nach seiner Pension weitergehen könnte. Video: Nicole Caola

Personal aus Bern

In der Pittaria in Solothurn besteht das Personal aus nur drei Personen. Im Hauptsitz in Bern sind es rund 20 Angestellte. «Wenn jemand in Solothurn ausfällt, ist das schon problematisch», so Sami. Weil das Team sich aufgelöst hatte, musste der Inhaber den Solothurner Imbiss schliessen – und das hatte auch Auswirkungen in Bern.

Der Betreiber der Pittaria in Solothurn Sami Daher hat immer noch Personalschwierigkeiten. BIld: Hanspeter Baertschi

Die Mitarbeitenden in der Produktionsküche dort seien dann unterbeschäftigt. «Da ich hier in Solothurn kein Personal gefunden habe, musste ich Leute aus Bern herholen.», erklärt Sami. «Vorläufig ist der Personalmangel gelöst.»

Grosse Nachfrage – zu kleines Lokal

Die Lokalität in Bern sei grösser, habe mehr Personal und sei darum der Produktionsstandort. Der Imbissladen in Solothurn sei sehr viel kleiner. «Wir haben eine grosse Stammkundschaft hier, aber der Laden ist einfach zu klein für sie», so Sami. «Die Kunden kommen her und können nicht einmal sitzen, weil zu wenig Sitzplätze zur Verfügung stehen.» Eine grössere Lokalität in der Nähe habe er aber noch nicht gefunden.

«Aufhören kommt aktuell nicht in Frage», sagt der Betreiber der Pittaria Sami Daher. Bild: Hanspeter Baertschi

«Aufhören kommt aktuell nicht in Frage»

Sami Daher wird bald 65 Jahre alt, die Pension sei aber noch in weiter Ferne. «Es wäre ein Verlust für mich und die Stadt Solothurn, müsste ich die Pittaria für immer schliessen.» Sami habe sehr in diesen 26 Jahren viele verschiedene Generationen begleitet: «Von Kanti bis Studium, bis zum Heiraten und Familie gründen, war alles dabei.»

Samis Wunsch ist es, die Pittaria weiter am Leben zu halten: «Sollte ich mal aufhören, will ich sehen, dass es hier weitergeht.»