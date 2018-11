Mit dem Studienauftrag galt es, für den Perimeter des Areals Westbahnhof einen Bebauungsvorschlag zu konzipieren sowie für die historisch bedeutenden Quartiere beidseitig des Bahnhofs eine Aufwertung der öffentlichen Räume vorzuschlagen.

Insbesondere soll die Zugänglichkeit und die Querung des Bahnhofareals für den Fuss- und Veloverkehr optimiert werden. Die Parkplätze werden durch die Umgestaltung und Neubebauung aufgehoben, eine neue Parkierungsanlage ist auf dem Bahnhofareal einzuplanen.

Im Zentrum des Auftrags stand auch die Frage, ob das mehrfach umgebaute Bahnhofsgebäude von 1848 erhalten bleiben kann oder ob der Abbruch zu einer städtebaulich besseren Lösung führt.

Folgende drei Planungsteams widmeten sich der Aufgabenstellung und arbeiteten konkrete Vorschläge aus:

Flury und Rudolf Architekten AG, Solothurn, mit IUB Engineering AG, Olten, und W+S Landschaftsarchitekten AG, Solothurn

Rolf Mühlethaler Architekt BSA SIA, Bern, mit Transitec, Bern, und Maurus Schifferli, Bern

Staufer & Hasler Architekten, Frauenfeld, mit IBV Hüsler, Zürich, und Krebs und Herde, Winterthur

Ihre Vorschläge wurden von einem Beurteilungsgremium angeschaut, in dem auch Vertreter des Amts für Raumplanung, des Amts für Verkehr und Tiefbau des Kantons Solothurn sowie der ebenfalls im Perimeter liegenden Grundeigentümerin Glutz AG Einsitz hatten. Das Gremium empfahl einstimmig den Beitrag des Teams um das Büro Rolf Mühlethaler Architekt zur Weiterbearbeitung, wie aus einer Medienmitteilung der Einwohnergemeinde Solothurn hervorgeht.

«Das subtil und sorgfältig erarbeitete Projekt belässt das Bahnhofsgebäude und schlägt darum herum prägnante hofartige Volumen sowie eine pragmatische Lösung der Verkehrsansprüche vor», heisst es.

Städtebauliche Aufwertung in Abstimmung mit der Ortsplanung

Das Areal beim Westbahnhof werde seitens der SBB als Standort mit hoher Priorität eingestuft, das heisse die Entwicklung des Areals soll konkretisiert und vorangetrieben werden.

Laut Einwohnergemeinde würden auch das Agglomerationsprogramm und das räumliche Leitbild der Stadt Solothurn deutlich das städtebauliche Potenzial des Standorts hervorheben und die Wichtigkeit der Verbindungsachse Wengistrasse/Amtshausplatz zum Obach Quartier betonen.

Die Stadt Solothurn und die SBB werden in einem nächsten Schritt die Ergebnisse gemeinsam aufbereiten und das weitere Vorgehen festlegen.

Das Resultat des Studienauftrags bildet auch das Richtprojekt für zwei Stufen der Nutzungsplanung:

In einem ersten Schritt werden die aufgrund der Gesamtrevision der Ortsplanung im Entwurf vorhandenen kommunalen Nutzungs- und Erschliessungspläne auf das Richtprojekt angepasst. In einem zweiten Schritt wird ein Gestaltungsplan erarbeitet und verabschiedet, der insbesondere die städtebaulichen Qualitäten und die komplexe Erschliessungssituation zum und durch das Areal Westbahnhof sicherstellt.

Ausstellung und Dokumentation

Die drei eingereichten Beiträge zum Studienauftrag sind vom 22. bis zum 30. November 2018 in den Ausstellungsräumen im 3. Obergeschoss des Gebäudes der Stadtpolizei an der Werkhofstrasse 52 in Solothurn ausgestellt.

Für alle Interessierten ist der Ausstellungsraum unter der Woche jeweils von 16 bis 18 Uhr geöffnet, am Wochenende des 24./25. November jeweils von 14 bis 17 Uhr. Der Schlussbericht ist ab dem 21. November auf der Homepage der Stadt Solothurn / Aktuelles aufgeschaltet. (egs)