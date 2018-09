Der Verein Muttiturm, der hinter dem «Kulturm Solothurn» steht, existiert bereits seit 1976. Seit 2008 ist er in der jetzigen Form aktiv und organisiert im historischen Turm in der Nähe des Bieltors jedes Jahr verschiedenste kulturelle Anlässe. Auch dieses Jahr ist das Programm vielseitig bestückt.

Grosse Änderungen werde es keine geben, meint Yoyo Cotting. Er ist Leiter Kommunikation und Finanzen des «Kulturm». «Der ‹Kulturm› öffnet auch diese Saison – wie gehabt – einmal pro Monat von Donnerstag bis Samstag seine Tore.» Am Rahmen des Programms ändere sich ebenfalls nichts. «Wir halten an den bisherigen Anlasssparten fest.» Dabei können sich die Besucherinnen und Besucher auf einige Highlights in der kommenden Saison freuen. «Ein Highlight ist sicher die Singer-Songwirter-Night mit Musikern und Bands aus der Schweiz, die das Kulturm-Team eigenständig ausgesucht hat und unseren Gästen präsentieren wird. Der Anlass findet bereits am Freitag statt.»

Dann sei ein weiterer Höhepunkt der Saison der Anlass «Burlesque Showtime»: Am 24. November kann einen Abend lang das US-amerikanisches Unterhaltungstheater mit Glitzer und Glamour genossen werden. Ein drittes Highlight, von dem Cotting begeistert erzählt, ist die Veranstaltung «Klänge im Dunkeln» am 7. Dezember. «In einem völlig dunklen Raum hört das Publikum verschiedene Klänge. Dadurch nimmt es die Musik mit einer verschärften Sensibilität wahr. Dieser Abend ist ein Klangerlebnis vom Feinsten.»

Alles in allem führt der «Kulturm» elf Veranstaltungen durch in der kommenden Saison, zusätzlich dazu noch eine Kooperationsveranstaltung im Konzertsaal. Dort wird am Nachmittag des 16. Dezembers das Musical «Schellen-Ursli» aufgeführt. Dieses bildet zugleich den Saisonschluss des «Kulturms».