«Es ist eigentlich ein Theaterstück mit Smartphone», erklärt Sarah Buser, die eine von drei Leitern des Projekts ist. «Man bekommt ein Smartphone von uns, auf dem die entsprechende App installiert ist. Das Theater spielt dann auf dem Smartphone, und man ist selbst ein Teil davon.»

Erlebnisse in Solothurn

Das Theater handelt von einer Person, die sich Ada nenne. Sie hat eine Maschine erfunden, die es ermöglicht, verschiedene Situationen aus verschiedenen Perspektiven und auf unterschiedliche Art und Weise zu erleben. «Die virtuelle Welt ist eigentlich ein virtuelles Solothurn. Überall in der Stadt gibt es Erlebnisse, die man auf dem Smartphone machen kann.» So erlebt man die Stadt auf eine ganz neue Art und Weise. Programmiert ist das Theater wie ein Mehrspieler-Spiel. «Man trifft also seine Mitspielerinnen und Mitspieler in der virtuellen und in der realen Welt an.»