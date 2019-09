Es ist beliebt, das Beizli der Biobauern im Schanzengraben – auch OK-Mitglieder und Aussteller treffen sich hier gerne nach dem Messeschluss noch zu einem «Schlumi». Weine vom Demeter-Gut Klus 177 in Aesch (BL) locken ebenso wie das Häxli-Bier der Familie Ackermann in Wolfwil oder auch ein Buure-Pansach mit Most. Sirup für die Kinder gibts vom Hof der Familie Schluep aus Schnottwil. «Wir brauchen zehn Tage lang je neun Personen für den Betrieb hir unten, wobei einige mehre Tage kommen. Um 19 haben wir Schichtwechsel» erzählt Kathrin Niemetz. Die Landwirtin vom Thaler Brunnersberg schmeisst den Laden als Restaurant-Chefin, zeigt den «Manne» im Team, wo der Most hingehört, während der erste Teig fürs Bauernbrot schon auf den Backofen wartet.

«Unsere Leute kommen von Bio-Betrieben aus dem ganzen Kanton und dem Kanton Baselland.» Auch Hamburger oder griechischer Hirtensalat mit Feta aus der Region ist im «Bure-Beizli» zu haben, das jeweils «open end» geöffnet ist. Angegliedert ist auch ein Infostand des WWF, wo dem jungen Publikum beispielsweise das Wirken der Regenwürmer nähergebracht wird.