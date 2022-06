Wetter Solothurn Im Mai war es wieder zu warm und zu trocken – Vorerst ist aber noch kein Hitzesommer in Sicht Üblicherweise regnet es im Mai doppelt so viel, wie es heuer der Fall war. Im Juni ist mit der Schafskälte aber mehr Niederschlag angekündigt.

Blick vom Freibad Solothurn auf die Aare. José R. Martinez (11. Mai 2022)

Der Mai 2022 reihte sich völlig in den Wettercharakter der beiden ersten Frühlingsmonate ein. Denn er fiel deutlich zu warm und zu trocken aus. Das Monatsmittel von 15,8 Grad entspricht schon fast einem kühlen Juni, lag aber gut zwei Grad über der Langezeitnorm. Und die nur 43,5 Millimeter oder Liter Regen pro Quadratmeter in Solothurn und auch bloss 53,7 Liter im Wallierhof Riedholz stehen nicht einmal für die Hälfte der üblichen Monatsmenge.

Da bereits in den ersten fünf Monaten dieses Jahres nur etwa 50 Prozent des sonstigen Niederschlags zusammengekommen sind, akzentuiert sich auch in unserer Region eine Langzeittrockenheit mit dem Risiko von Waldbränden.

Zuerst noch nass, dann sommerlich

Nach einem freundlichen Beginn zeigte sich der Rest der ersten Maienwoche von der eher garstigen Seite mit gleich vier Regentagen nacheinander. Dabei blieb es recht kühl, denn die ersten zwei trockenen Tage wurden wie in diesem Monat üblich von einer flotten Bise begleitet.

Frühsommerlich schön und warm verlief die zweite Woche – rechtzeitig auf den Badistart auch in Solothurn hin. So wurde am 11. Mai erst mal in diesem Jahr die ominöse 25-Grad-Marke geknackt. Ein veritables Gewitter beendete am 15. nur vorübergehend die Sommergefühle. Kaum wahrzunehmen war dagegen die totale Mondfinsternis in den frühen Morgenstunden des 16. Mai.

11 Liter in nur 25 Minuten

Die ganze zweite Monatshälfte zeigte sich überwiegend von der sonnigen und trockenen Seite. Das einzig nennenswerte Niederschlagsereignis in diesen zwei Wochen blieb ein kurzes, aber heftiges Nachmittagsgewitter am 23. Mai. Dabei fielen total 11 Liter Regen in nur gerade 25 Minuten.

«Angereichert» war dieser Sturzbach, der sich über Solothurn ergoss, zusätzlich mit etlichen Hagelkörnern von allerdings geringem Kaliber. Dafür war es dann aber bis auf weiteres vorbei mit dem Badewetter: Trotz immer noch viel Sonnenschein liess nun ein taffer Nordwind die Tagesmaxima kaum mehr über 20 Grad klettern.

Ein bisschen Schafskälte wird’s geben

In den nächsten Tagen gestaltet sich das Wetter zwar wärmer, aber auch wechselhafter. Für Grill-Fans beginnt nun eine schwierige Phase: Vor allem über das Wochenende kann es von kaum Regen bis zu anhaltenden, kräftigen Güssen mit Blitz und Donner alles geben.

Wer jedoch den übergeordneten Blick aufs Wettergeschehen wirft, hofft, dass die angekündigten Regenmengen auch fallen werden. Denn nach einer eher kühlen, aber zunehmend trockenen nächsten Woche zeigen die Modelle zur Monatsmitte hin den möglichen Aufbau eines Hitzehochs.

Sollte sich dieses, wie in Hitzejahren schon mehrfach gesehen, konsolidieren, zählt jeder Regentropfen aktuell doppelt. Auch wenn die Pfadis einmal mehr ein verregnetes Pfingstwochenende in ihrer Lager-Geschichte vermerken müssten…