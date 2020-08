Werden auch bei Manor Solothurn Stellen abgebaut?

Bei Manor stehen grosse Veränderungen an. Das Unternehmen wird restrukturiert, das Online-Angebot ausgebaut. 476 Stellen werden insgesamt in diesem Zug abgebaut. 385 Jobs davon sind in den Warenhäusern beheimatet.

Was ist mit dem Standort Solothurn? Werden hier Stellen abgebaut? Wie viele Mitarbeiten müssen um ihren Job bangen? Diese Fragen werden von der Manor-Medienstelle offen gelassen.

In den Manor-Warenhäusern würden die Gespräche gerade anlaufen, heisst es auf Anfrage. «In einigen Filialen werden wir Mitarbeitende im Rahmen der vorgeschriebenen Konsultationsphase einbeziehen. Zu einzelnen Standorten und zum Zeitrahmen können wir leider noch keine Angaben machen», so Manor.

Festgehalten wird: «Auswirkungen für die Kundinnen und Kunden der Filiale Manor Solothurn soll es aber keine geben.» (ldu)