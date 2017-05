Im Mai bevölkern jeweils Schoggikäfer der fast ausgerotteten Spezies in Scharen die Confiserien. «Die laufen auch immer bestens», weiss der alteingesessene Confiseur Philipp Hofer in Bezug auf den guten alten Maikäfer.

Aber Mehlwürmer und ägyptische Wanderheuschrecken? «Doch, doch. Auch die Insekten-Pralinés werden gekauft. So als Kollegengeschenk halt», meint der kreative Fachmann am Stalden. Der jedoch Realist bleibt und die etwas gruslig bestückten Schoggiquadrate nicht gerade als zentrales Zukunftsgeschäft sieht. Aber es einmal damit versucht – nach dem Motto: «Öfter mal was Neues!»