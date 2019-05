Wasseranstoss. Haben ihn Immobilien, sind sie meist ziemlich teuer. Haben ihn öffentliche Orte, gibts ihn gratis. Der direkte Zugang zum Gewässer macht eine Stadt ungemein attraktiv – wer als Solothurnerin oder Solothurner einem Nicht-Solothurner von seiner Heimat erzählt, erntet oft neidische Kommentare: «Ihr habt es halt schon schön mit eurer Aare, die so direkt durch die Stadt fliesst.» Stimmt! Denn die Aare allein reicht nicht, davon können etwa Bern oder Aarau ein Lied singen. Wie privilegiert unser Stedtli in Sachen Aare-Anstoss für Bars und Restaurants ist, rief uns diese Woche eine kleine Auszeichnung in Erinnerung. Das «SolHeure» wurde von Schweiz Tourismus zu einer der schönsten Apéro-Lokalitäten der Schweiz gekürt. Weil «Feriengefühle» entstehen würden bei diesem fantastischen Blick auf den Fluss, heisst es in der Begründung. Stimmt!



Wo Aarewasser ist, ist Leben – auch über die Form von Nachtleben hinaus. Die Solothurner Schwäne brüten wieder, und in gut einem Monat dürften wir den grau gefiederten Nachwuchs erwarten. Dass diese dann nur nicht zu sehr gestört werden bei ihren ersten Schwimm-Versuchen – dann, wenn auf der Aare in Sachen Böötle wieder Rushhour herrscht und sich Schlauchboot an Schwimmring reiht. Am Mittwoch nämlich entschied der Bundesrat, dass die 0,5-Promille-Grenze für Freizeitkapitäne wieder aufgehoben wird. Wer böötlet, muss also künftig nicht nüchtern, sondern lediglich fahrtüchtig sein. Prost!