Jutta Thellmann, wohnhaft am Stalden, engagierte sich seit letztem Jahr zuerst in der Interessengemeinschaft L(i)ebenswertes Solothurn, dann am runden Tisch von «Unisono», um zuletzt auch im Vorstand des neuen Vereins Altstadtwohnen Einsitz zu nehmen. «Es war an der Zeit, dass wir mit dem Verein jetzt ein Sprachrohr und eine Anlaufstelle haben, wo unsere Anliegen deponiert werden können und wir von allen Seiten auch Feedbacks erhalten», verweist sie auf mittlerweile 200 Mitglieder des vor einigen Wochen gegründeten Vereins. Persönlich sieht sie die Ergebnisse der «Unisono»-Runden positiv und findet vor allem die nun lancierte Toleranz-Kampagne «sehr sympathisch». Von den nun lancierten Massnahmen im Solothurner Ausgangs-Rayon erhofft sich Jutta Thellmann doch einiges – oder auf einen Nenner gebracht, meint sie: «Im Moment bin ich happy!» (ww)