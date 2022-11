Weihnachten Rund 4000 LED-Lichtpunkte an 600 Gehängen: Die Solothurner Weihnachtsbeleuchtung strahlt wieder Wie jedes Jahr hat die Stadt- und Gewerbevereinigung Solothurn am Donnerstagabend vor dem ersten Advent die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet.

Die Lichter brennen wieder. Hanspeter Bärtschi

An 600 Gehängen sind rund 4000 LED-Lichtpunkte angebracht, welche die öffentliche Beleuchtung der Stadt in dieser Zeit ersetzen und festliche Stimmung in den Gassen verbreiten sollen. Aufgrund der Energiekrise wird die Weihnachtsbeleuchtung diese Saison jeweils in den frühen Morgenstunden für einige Stunden ausgeschaltet. Zudem verzichten die Solothurner Geschäfte weitgehend und wo sicherheitstechnisch vertretbar auf Schaufensterbeleuchtungen und Leuchtreklamen.

Mit einem kleinen Apéro auf dem Friedhofplatz wurde die Einschaltung feierlich umrahmt. Bei einem Gläschen Glühwein, Punsch und feinem Gebäck stiessen die Solothurner Gewerbler gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der städtischen Verwaltung und der Behörden auf das vergangene Jahr an. Stadtpräsidentin Stefanie Ingold liess es sich nicht nehmen, ein paar herzliche Worte an die Anwesenden zu richten.

Der Christbaum auf dem Friedhofplatz wird dieses Jahr von 150 Kugeln geschmückt, die von Schulkindern aus Solothurn und Zuchwil dekoriert worden sind. Die anwesenden Kindern hatten denn auch das Vergnügen, den Countdown herunterzuzählen bis die Weihnachtsbeleuchtung schliesslich auf Kommando zu erstrahlen begann.