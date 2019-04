Am 1. Mai 2017 hat die Genossenschaft Baseltor die ehemalige «Krone» als vierten Betrieb nach mehrjähriger Umbauarbeit eröffnet. Roman Oschwald und Simone Berchtold hatten nach aktiver Mitarbeit im Pre-Opening die Leitung des **** Swiss Historic Boutique-Hotels mit seinen 37 Zimmern übernommen. Zusammen mit Martin Elschner als Chef de cuisine und einem jungen, sympathischen und mehrheitlich aus der Region stammenden 35-köpfigen Team wurde die Neulancierung des führenden Hauses auf dem Platz Solothurn an die Hand genommen. Dank grossem Engagement und Professionalität hat die «Krone» seither wieder ihren Platz als gesellschaftlichen Treffpunkt der Stadt und als wichtiges Angebot in der Seminar- und Tourismusdestination Solothurn. Auf den einschlägigen Online-Plattformen erhält La Couronne als Hotel erstklassige Bewertungen. Auch das Restaurant mit seiner innovativen, französisch inspirierten Küche erhält nach einem Relaunch im letzten Herbst guten Zuspruch und sehr positive Bewertungen. Der grosse Saal hat sich wieder als Ort für traditionelle Anlässe, private Feiern und Tagungen etabliert. Die Genossenschaft Baseltor dankt Roman Oschwald und Simone Berchtold als Direktion für die erfolgreiche Aufbauarbeit, umso mehr auch die gesetzten wirtschaftlichen Ziele erreicht werden konnten.

Murat Baki und Claudia Baki-Vogel übernehmen

Am 1. September 2019 erfolgt der Wechsel an Murat Baki und Claudia Baki-Vogl als neue Direktion und passionierte Gastgeber. Unterstützt werden sie in der Leitung durch Martin Elschner als Chef de cuisine und das bisherige Kaderteam. Die neue Direktion bringt eine fundierte Ausbildung und Erfahrung in verwandten Betrieben mit: Murat Baki, geboren 1984 in Bad-Säckingen (Deutschland), besuchte die Hotelfachschule und hat das Nachdiplomstudium zum eidgenössisch diplomierten Hotelmanager HF erfolgreich absolviert. Er verfügt über viel Führungserfahrung in der **** Hotellerie und zusätzliches Know-how in Revenue Management und Verkauf. Claudia Baki-Vogl, geboren 1983 in Augsburg (Deutschland), ist diplomierte Sommelière. Sie hat unter anderem in leitender Funktion in Petermanns Kunststuben in Küsnacht und in der Giesserei in Zürich gearbeitet. Sie sind verheiratet, haben zwei Kinder im vorschulpflichtigen Alter und werden neu auch in der Region Solothurn wohnen. Bis im Sommer leiten sie noch das Boutique-Hotel Auberge in Langenthal, welches im Besitz der Genossenschaft Solidarität ist. Sie haben das charmante Haus mit seinen 17 Zimmern, dem Gourmetrestaurant mit 15 Gault Millau-Punkten und Seminarräumen die letzten Jahre mit grossem Erfolg weiterentwickelt.