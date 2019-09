Am Samstagmorgen wurde er bemerkt, der fehlende Stiefel, den Roman Signer 2004 als wasserspeiende Kunstinstallation über dem Brunnenbecken im Park des Kunstmuseums hatte montieren lassen. Als «uhuere Verluscht» sieht Christoph Vögele, Konservator des Kunstmuseums, den Diebstahl durch Unbekannte. «Roman Signer ist ein Weltstar und der Stiefel ist sein bekanntestes Werk. Viele Leute sind nur wegen ihm hierhergekommen.» Immerhin kann Vögele, wenn auch eher ungern, die Auswirkungen der nächtlichen Untat etwas relativieren: Es handelte sich beim jetzigen Stiefel bereits um den zweiten. «Das Original wurde vor einigen Monaten total versprayt und durch einen zweiten, damals angefertigten Stiefel ersetzt.»

Ungern gibt er diese Information, weil er weitere Attacken auf den Stiefel befürchtet. Dieser ist nämlich nicht unrettbar verloren. «Wir haben noch die originale Gussform und die Zusammensetzung des PVC-Materials für den Stiefel.»

Ein Neuguss würde zwar mehrere Tausend Franken kosten und zum Versicherungsfall werden. «Deshalb wäre es schon cool, wenn der Stiefel wieder auftauchen würde», so Vögele. Weiterhin unklar ist für ihn auch , ob das lange Stahlrohr mit dem in Beton eingegossenen Stiefel oben am Querträger demontiert oder «abgewürgt» worden ist, oder einfach von einem Parkbänkli aus, das ins Becken gestellt worden war, herausgeschraubt wurde. Deshalb könne er auch nicht beurteilen, ob ein nächster Stiefel allenfalls besser gesichert werden sollte.

Dennoch: «Ich finde es überhaupt nicht mehr lustig und habe wirklich Angst um meine Kunstobjekte im Park», betont Vögele.