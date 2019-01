Bei der Reservation um 08:25 Uhr heute Morgen für den Film «Sohn meines Vaters» im Landhaus, waren zahlreiche Plätze bereits ausverkauft. Dies ist aber nicht bei allen Filmen der Fall. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, an der Kinokasse am Abend noch Tickets zu ergattern.

Gemäss Seraina Rohrer, Direktorin der Solothurner Filmtage, gibt es beim Ticketing drei Kontingente. Diese sind Vorverkauf, Reservationen und Kinokasse. In jedem Kontingent ist eine gewisse Anzahl an Tickets vorhanden. «Im Vorverkauf sind wir mit den Tickets eher zurückhaltend.», informiert Rohrer. So sind beim Vorverkauf weniger als ein Drittel aller Tickets im Angebot. Bei der Reservation am Vortag steht mehr als ein Drittel der Tickets zur Verfügung und an der Kinokasse, werden dann die restlichen Tickets angeboten.