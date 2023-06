Vorstadt Solothurn Nach fast drei Jahren: Die Container an der Dornacherstrasse 10 werden abtransportiert Rund drei Jahre standen sie in der Solothurner Vorstadt, nun werden die Container der Perspektive Region Solothurn-Grenchen abtransportiert.

Nach fast drei Jahren werden die Container an der Dornacherstrasse 10 abtransportiert. Bild: Judith Frei

Da schweben sie dahin, die Container der Perspektive Region Solothurn-Grenchen. Nach fast drei Jahren wird das Provisorium an der Dornacherstrasse 10 abgeräumt. Wir erinnern uns: Zu Beginn der Corona-Pandemie suchte die «Perspektive» neue Räumlichkeiten für die Kontakt- und Anlaufstelle. In ihrem Gebäude in der Vorstadt – dem «Adler» – gab es zu wenig Platz, die Abstandsregeln konnten nicht eingehalten werden.

Nach einer Odyssee konnte die Stelle dann im Oktober 2020 in die Container an der Dornacherstrasse 10 einziehen. Das Grundstück gehört der Stadt Solothurn. Bis im Dezember 2022 wurden die Container erfolgreich benützt, dann konnte die Kontakt- und Anlaufstelle wieder zurück in ihre umgebaute Liegenschaft in der Vorstadt ziehen.

Die Container werden von einem Kran abtransportiert. Bild: Judith Frei

Seither standen die Container leer. Die «Perspektive» kaufte damals die provisorische Infrastruktur, da eine Miete teurer ausgefallen wäre. Sie fand nun keine Abnehmer, sie gehen zurück an den Lieferanten.