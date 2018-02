Am Donnerstag gegen sieben Uhr abends ereignete sich vor dem Gewerbeschulhaus in Solothurn eine Demonstration. Es wurden Flugblätter von dem kurdischen Frauenbüro verteilt, in welchem die Angriffe des türkischen Staats auf den Kanton Efrîn stark kritisiert wurden.

Gefordert wurde, dass die Bundesregierung sowie die EU und die UNO sich klar gegen diese völkerrechtswidrigen Angriffe positionieren sollen. Die Demonstration verlief friedlich und endete bereits um 19.30 Uhr.