Von Bücher Lüthy

Am Mittwoch öffnet mit «Paperlove» ein neuer Laden in der Stadt Solothurn

Ende November angekündigt, ist es nun soweit. Am Mittwoch öffnet an der Gurzelngasse 30 in Solothurn ein neuer Laden. Dessen Name: Paperlove. Hinter dem neuen Geschäft in der Altstadt steckt Bücher Lüthy.