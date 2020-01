Volkshaus-Besitzer wälzen Pläne für Wohnungen statt Büros

Auf und Ab Noch bevor der Rossmarkt so hiess, wurde 1833 bis 1835 das Gasthaus zum Falken direkt vor dem damals noch stehenden Inneren Berntor errichtet. Die ursprünglich strenge Symmetrie des Hauses mit seinem Mansarden-Walmdach wurde in den 1950er Jahren durch den Anbau der seitlichen Bogenarkaden beeinträchtigt. Von 1860 bis 1873 war im «Falken» nebst dem Hotelbetrieb auch eine eigene Brauerei beheimatet. 1919 übernahm die Arbeiterunion Solothurn die Liegenschaft und tauften den «Falken» in «Volkshaus» um.

In der späteren Geschichte sah das Haus manches Auf und Ab. Zwischenzeitlich fanden über Jahrzehnte im Saal oben die Lottomatches von Stadtvereinen unter der «Solothurner Lotto-Mafia» statt. Der gut gemeinte Versuch eines einheimischen Malermeisters, das Volkshaus mit einer Gesamtrenovation unter dem Namen «Solothurner Hof» wieder besser in der Stadt zu verankern, scheiterte in den achtziger Jahren, auch wenn noch einige Jahre Fasnachtsbälle stattfanden. Am längsten hielt sich der «Nelson Pub», aber viele Besitzerwechsel und kurzlebige Restaurant-Experimente (Bierhalle, «Gallo Nero») prägten die jüngere Geschichte, auch wenn der Name Volkshaus für das zwischenzeitlich auch als Partytempel genutzte Gebäude wieder «reanimiert» worden war. (ww)