Seit einigen Wochen bietet sich den Besuchern des Aareufers ein goldiger Anblick. Das Schwanenpaar hat heuer sieben Junge – vier dunkel und drei hell – aufzuziehen. Keine leichte Aufgabe im urbanen Gebiet, oder doch? Andreas Schäfer, stellvertretender Leiter des Naturmuseums, erklärt: «Für Schwäne ist es kein Problem in urbanen Gebieten zu leben und dort Junge aufzuziehen. Für sie ist grundsätzlich nur wichtig, dass sie einen geeigneten Nistplatz haben und genügend Nahrung.» Das sei hier in Solothurn gegeben. «Der Schwan ist ein Vegetarier und frisst vorwiegend Wasserpflanzen. Da er nicht mit dem ganzen Körper tauchen kann, dürfen Pflanzen nicht mehr als eine Halslänge unter Wasser wachsen.»

Ein imposanter Ziervogel Der Höckerschwan, wie der schneeweisse Wasservogel in der Fachsprache heisst, sei ursprünglich nicht einheimisch in Mitteleuropa, erläutert Schäfer die Herkunft des Tieres. «Er wurde als Ziervogel importiert und auf Schlossteichen und Ähnlichem gehalten. Aber mittlerweile hat er sich hier in die Fauna der Schweiz als frei lebendes Tier integriert.» Der Schwan bevorzugt Seen oder langsam fliessende Gewässer als Lebensraum und lebt monogam, erklärt Schäfer weiter: Das heisst, ein Schwanenpaar bleibt ein Leben lang zusammen. Kaum jemand, der ab und zu an der Aare unterwegs ist, hat die Solothurner Schwanenfamilie noch nicht gesehen. Edith Fluri steht auf der Velobrücke und beobachtet den Nachwuchs. Sie freue sich über die Schwanenfamilie. «Die Aare soll leben», meint sie fröhlich. «Schwäne sind für uns natürlich ein imposanter Blickfang», erklärt Schäfer. «Vor allem ihr weisses Gefieder und ihr fast schon majestätischer Auftritt machen den Schwan zu einem sehr anschaulichen Vogel. Und die Jungen haben natürlich einen Jö-Effekt.»

Schwäne fielen aber oft auch negativ auf, durch ihr aggressives Verhalten, erklärt der Zoologe. Dieses Verhalten zeigen vor allem männliche Tiere, und zwar dann, wenn die Jungen frisch geschlüpft seien. «Das Männchen verteidigt dann das Territorium.» Die Jungschwäne seien vier bis fünf Monate, nachdem sie geschlüpft sind, bei den Eltern. «Dann werden sie vom Vater aus dem Territorium vertrieben und müssen sich selbstständig eine neue Heimat suchen.» Bald werden also wieder nur Mutter und Vater Schwan die Solothurner Aare zieren. «So weiss wie ihre Eltern werden die Schwäne übrigens erst ungefähr am Ende ihres zweiten Lebensjahres. Bis dahin weisen sie die Farbe auf, die sie auch derzeit haben», erläutert Schäfer und lüftet sogleich das Geheimnis um die Farbvarianz unter Jungtieren. «Grundsätzlich sind Jungschwäne von Natur aus grau-braun und nicht so hell, wie drei der Solothurner Schwäne. Die helle Färbung hat ihren Ursprung in der gezielten Zucht durch den Menschen früher. Offenbar setzte sich diese Farbvariante aber auch in der Natur durch und kommt nun hie und da vor. Es ist davon auszugehen, dass die Farbe der Jungen genetisch bedingt ist.» Die hellen Schwäne seien gegenüber den dunklen etwas benachteiligt, da sie von den Eltern – respektive vom Vater – früher aus dem Territorium vertrieben werden. Freude bei Jung und Alt

Bitte nicht füttern! Die Vogelwarte Sempach hat ein Merkblatt zum Thema «Fütterung von Wasservögeln» auf ihrer Homepage aufgeschaltet. Dieses besagt, dass die Problematik der Fütterung für die Tiere Stress bedeute, weil sich an den Stellen, an denen gefüttert wird, viele Wasservögel versammeln. Stress und das häufigere Vorkommen von Ratten oder Tauben an jenen Stellen, führen allenfalls zu Krankheiten bei Wasservögeln. Diese brauchen eher Ruhezonen als Futterzonen. Wasservögel sind ausserdem genügend an hiesige Bedingungen angepasst, sodass eine Fütterung nicht nötig ist. Mehr Infos gibt es hier.