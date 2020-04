Viele Forderungen, aber nicht alle wurden erfüllt

Vorstossflut Corona setzt dem städtischen Politbetrieb offenbar nicht zu – nach Schluss der Gemeinderatssitzung gingen am Dienstagabend gleich fünf neue Vorstösse ein. Die SP hat zwei Motionen lanciert. So fordert Erstunterzeichner Naeder Helmy eine Eignerstrategie für die Regio Energie Solothurn und die Fokussierung des stadteigenen Unternehmens auf die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft. Mit der zweiten Motion von Erstunterzeichner Matthias Anderegg wird ein objektunabhängiger Land- und Immobilienfonds von 10 Mio. Franken verlangt, den die Stadt aufgleisen soll.

Ebenfalls in einer Motion fordert für die Grünen Erstunterzeichner Heinz Flück eine Arbeitsgruppe Umwelt, die der Planungs- und Umweltkommission unterstellt werden soll.

Weiter stellt Rene Käppeli für die SVP in einer Interpellation Fragen zur Umrüstung der Mobil-Funkantenne der Swisscom am Postplatz auf den 5G-Standard. Und fünftens möchte die FDP mit einem Postulat die Stadt dazu bewegen, die aktuellen Einnahmenausfälle der Stadtvereine durch den Lockdown abzufedern. (ww)