Rund 40 Tonnen Abfall sammelt sich während der Fasnachtszeit in der Stadt Solothurn an. Damit am Tag nichts davon zu sehen ist, sind die Mitarbeiter des Werkhofs jeden Tag bereits ab 4:30 Uhr in den Gassen der Stadt. Wir haben die Strassenreinigung am Morgen nach dem Umzug begleitet und nachgefragt, was sie über die Abfallberge denken. Macht der Job so noch Spass?