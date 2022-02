Verkehrsunfall Egerkingen: Zwei Fahrzeuglenkerinnen nach Kollision verletzt Bei der Autobahnausfahrt der A2 in Egerkingen kam es am Dienstagnachmittag zu einem Zusammenstoss zwischen zwei Autos. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuglenkerinnen mussten ins Spital eingewiesen werden.

Bei der Autobahnausfahrt kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision zwischen zwei Fahrzeugen, was zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen führte. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Dienstagnachmittag, 8. Februar 2022, um zirka 16.50 Uhr, beabsichtigte eine Autofahrerin in Egerkingen von der Autobahnausfahrt der A2 nach links in die Expressstrasse einzubiegen. Dabei kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision mit einer Autolenkerin, die vom «Gäupark» herkommend in Richtung Oltnerstrasse unterwegs war. Das teilt die Kantonspolizei Solothurn heute Mittwoch mit.

Beide am Unfall beteiligte Fahrzeuglenkerinnen wurden verletzt und mussten nach der medizinischen Erstbetreuung mit Ambulanzfahrzeugen in ein Spital gebracht werden. Die Unfallfahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Aufgrund dieses Ereignisses kam es im Bereich der Unfallstelle zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.