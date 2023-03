Vereidigung Zwei neue Polizisten für die Stadtpolizei Solothurn Am 27. März wurden die beiden neu ausgebildeten Polizisten Andri Lombardi sowie Jan Mülchi anlässlich einer kleinen Feier durch die Stadtpräsidentin vereidigt und ins Korps der Stadtpolizei aufgenommen.

Andri Lombardi und Jan Mülchi gemeinsam mit Stadtpräsidentin Stefanie Ingold und Walter Lüdi, Kommandant Stadtpolizei (von links). Bild: zvg

Nach erfolgreichen Eignungstests traten Andri Lombardi und Jan Mülchi per 1. April 2021 die zweijährige Polizeiausbildung an, die sie sowohl an der Polizeischule in Hitzkirch LU als auch im Polizeikorps absolvierten und die sie nun mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen haben.

«Nach der erfolgten Vereidigung werden sie ihren Dienst am 1. April als Mitarbeiter der Abteilung Sicherheits- und Verkehrspolizei aufnehmen», teilt die Stadt in einer Mitteilung mit. (mgt)