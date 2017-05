120 Aussteller, 250 Marken

Noch bis Sonntagabend messen sich hier, auf dem Areal der Chantierwiese, sowie in und bei der Reithalle die Zweiradfans, sportlich ehrgeizig bis spassig-spielerisch, in unterschiedlichen Disziplinen rund ums Velo. Oder sie informieren sich an der Velo-Expo bei rund 120 Ausstellern mit 250 Marken über die neusten Produkte und Dienstleistungen rund ums Zweirad. Dort dominiert die Zukunft, die längst zur Gegenwart geworden ist: Höher, schneller und weiter ist das Motto, wenns um E-Bikes geht. Wer die Vehikel – flinke, wie gemächliche – im Einsatz sehen will, kurvt auf den definierten Teststrecken durch die Gassen. Pumptrack und Minidrome laden auf der Chantierwiese ebenfalls auf eine Runde ein. Doch selbst, wer hiernach das edelste Carbonfaser-Gefährt sein Eigen nennt, hat noch nicht die passende Protein-Stärkung zu sich genommen, den sichersten Radhelm auf dem oder die schönste Veloroute im Kopf. Jenen Fundus findet man eben genau in der Ausstellung.

Derweil zirkelt ein Bub in der Reithalle mit fast schon profihafter Virtuosität und Balance auf seinem BMX. Dabei radeln sich die sogenannten «Flatlander« lediglich für den Showdown am Abend warm. Gestaunt werden darf allemal - während dreier Velotage...