UNO Hauptversammlung «Zwei Jahre Corona sind genug» – Solothurner Fasnachtsgesellschaft plant eine normale Fasnacht für nächstes Jahr An der Hauptversammlung der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft Solothurn UNO wurde optimistisch in die Zukunft geschaut. Und: Trotz der widrigen Umstände hat die UNO dieses Jahr einen Gewinn erzielt.

Spontaner Fasnachtsumzug in Solothurn. Hanspeter Bärtschi (1. März 2022)

Das lässt das Närrinnen- und Narrenherz höher schlagen: Die Fasnacht wird nächstes Jahr normal stattfinden. Dieser hoffnungsvolle Beschluss ist an der Hauptversammlung der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft UNO gefallen. Nachdem sich die Solothurnerinnen und Solothurner für die letzten zwei Jahre mit den Fasnachtsausstellungen begnügen mussten – 2021 war es die Fart, dieses Jahr die Verchert – sei es jetzt genug.

«Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr eine ganz normale Fasnacht werden feiern können», sagt UNO-Ober-Ober Patrick Zimmermann zu den fast 60 Delegierte der Gruppen und der Guggenmusiken, in der Wagenbauhalle der Narrenzunft Honolulu in Selzach während der Versammlung.

Klar gebe es nach wie vor Unsicherheiten wegen Corona, so Zimmermann. Aber aktuell gebe es keinen Grund, an einer ordnungsgemässen Durchführung zu zweifeln. Das sahen auch die Närrinnen und Narren so und beschlossen einstimmig eine Fasnacht 2023 in Solothurn.

Ober Ober Patrick Zimmermann hielt in seinem Jahresbericht fest, dass die vergangene Fasnacht für ihn einmal mehr eine Herausforderung war. Dass man wieder Anlässe habe durchführen können, aber unter strengen Coronaauflagen, was die Sache noch komplizierter gemacht habe:

«Die Solidarität in der Bevölkerung und bei den Unternehmen war aber enorm, das hat mich sehr gefreut.»

Die «Verchert22» sei schliesslich, unter Mithilfe fast aller Gruppierungen, Guggenmusiken und einiger Schnitzelbank-Gruppen sowie den Helferinnen und Helfern, ein Erfolg geworden, fügte er zufrieden an.

Motto «à la bonöör» bleibt bestehen

Diese Tatsache nahm schliesslich auch UNO-Säckelmeisterin Corinne Guldimann auf. Trotzdem, dass es keine Umzüge gab, realisierte die UNO einen schönen Gewinn: Die Spezialplaketten waren restlos ausverkauft. So kann die UNO heuer den Gewinn von 20'000 Franken vollumfänglich an die Zünfte und Gruppen ausschütten. In einer Pandemie ist das nicht selbstverständlich.

Somit steht einer Fasnacht 2023 eigentlich nichts im Weg. Diese Fasnacht wird unter dem Motto «à la bonöör» stattfinden. Das Motto wurde von Tim Felchlin aus Nennigkofen eigentlich für die Ausgabe 2021 kreiert, wegen der Pandemie aber zurückgestellt. Dasselbe gilt auch für die Plaketten und das Plakat. Diese wurden von Marianne Bolle Flury aus Selzach gezeichnet.

Anschliessend ernannte Patrick Zimmermann einen Ehren-Narren der UNO: Reto Affolter (Ex-Ober Hudibraschutzen) wurde aus dem Vorstand verabschiedet und zum Ehren-Narren ernannt. Auch bei den Charchierten gab es eine Mutation. Nach zehn Jahren als Pressenarr übergab Fabian Maienfisch sein Amt an Thomas Nyffenegger.