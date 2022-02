UNO hat entschieden Definitiv keine Umzüge an Solothurner Fasnacht: Aber hier können Närrinnen und Narren in Honolulu 2022 trotzdem festen So oder so: Heuer gibt es in Honolulu keine Umzüge. Dennoch finden in der Solothurner Altstadt verschiedene Anlässe statt – sogar eine Art Gassenfasnacht ist möglich. Statt die Guggen zu den Narren, ziehen die Närrinnen zu den Guggen.

Gassenfasnacht im Jahr 2019 in Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Der Vorstand der Vereinigte Fasnachtsgesellschaft Solothurn (UNO) hat am 2. Februar 2022 einstimmig entschieden: Die beiden grossen Umzüge finden dieses Jahr nicht statt – auch wenn tatsächlich weitere Lockerungen bezüglich der Pandemie noch kommen sollten.

«UNO und GUSO freuen sich auf viele fasnächtlich gekleidete Zuschauer und auf eine unvergessliche ‹VERCHERT22› in Honolulu. Ohne die grosse Flexibilität aller Aktiven aber auch der Behörden wäre dieser Anlass so nicht durchführbar.»

«Es ist einerseits in der kurzen Zeit nicht mehr möglich, einen Umzug aufzugleisen, der den Qualitätsansprüchen der Närrinnen und Narren genügt», schreibt die UNO in einer Mitteilung vom Donnerstag. «Andererseits ist nach wie vor unsicher, ob der Bundesrat rechtzeitig vor der Fasnacht die Zertifikatspflicht abschaffen wird.»

Vor drei Jahren was was los in den Solothurner Altstadtgassen. Hanspeter Bärtschi

Ausstellung und Guggenmusik in der Altstadt

Eine Fasnacht wird es in Solothurn jedoch trotzdem geben: Ab dem Schmutzigen Donnerstag, 24. Februar, bis zum Aschermittwoch, 2. März 2022, findet auf den Plätzen in und um die Solothurner Altstadt die Ausstellung «VERCHERT22» statt. 14 Installationen und Wagen der Zünfte und Gruppierungen werden dort zu sehen sein.

«Richtig» Fasnacht gefeiert werde dann am Samstag, den 26. und am Sonntag den 27. Februar, so die UNO weiter. «Jeweils zwischen 11 und 18 Uhr werden rund zehn Solothurner Guggen auf den Plätzen stehend ihr musikalisches Können zum Besten geben.» Auswärtige Guggen und Gruppen können nicht teilnehmen.

Fasnachtsstimmung auf dem Märetplatz in Solothurn Hanspeter Bärtschi / 2019

Durchführung der Chesslete unklar

Weiterhin unklar ist, ob die Chesslete stattfinden kann. Eine Durchführung der Chinderchesslete am Mittwoch, 23. Februar, und der Chesslete am Donnerstag, 24. Februar, bedinge, dass die Zertifikatspflicht vorher aufgehoben werde. Die Organisatoren wollen zeitnah informieren.

Das Böögverbrennen am Aschermittwoch sollte, wenn möglich, stattfinden. Zudem verweist die UNO auf die zahlreichen Schaufenster, die erneut fasnächtlich dekoriert werden.

Chesslete 2019 in Solothurn. Michel Lüthi

Definitiv abgesagt sind: - Höflisingen, Schnibamu

- Gassenfasnacht (ausser die Zertifikatspflicht fällt am Mittwoch 16.2.)

- Fasnachtsfreitag

- die beiden grossen Umzüge am 27. Februar und 1. März 2022

- Monsterguggete, Zapfenstreich und 12i-Chlapf

- Böögliparty, Ballzillus

- Stadttheaterabende vom Sonntag und Dienstag

- der interne Anlass

Keine Plaketten-Pflicht

Die Special Edition der Fasnachtsplakette 2022 in Silber und Kupfer ist heuer keine Pflicht. Dennoch begrüsse man den Kauf, denn der Plakettenverkauf ist die Haupteinnahmequelle der Solothurner Fasnacht.

Am Samstag und am Sonntag gebe es in ausgewiesenen 3G-Schutzzonen von 11 bis 18 Uhr Speis und Trank. Die UNO erstelle für Samstag und Sonntag, in Absprache mit den Behörden, ein umfassendes Covid-Schutzkonzept. Dieses werde durch die Zünfte und Gruppen vor Ort umgesetzt.

Angedacht sei weiter, dass einige Zünfte und Gruppen von 18 bis 2 Uhr eine erweiterte Zone unter 2G betreiben werden. Dazu müssten diese Gruppen allerdings selbstständig entsprechende Bewilligungen der Behörden einholen