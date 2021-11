Unfall Kriegstetten: Auto nach Kollision auf dem Dach gelandet Bei Kriegstetten kollidierte am Freitagmorgen ein Personenwagen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Eine Lenkerin wurde leicht verletzt.

Das Auto kam auf dem Dach zum Stillstand. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Freitag, 19. November, gegen 6.40 Uhr, fuhr in Kriegstetten eine Autolenkerin auf der Gerlafingenstrasse und wollte nach links in Richtung Autobahn A1 abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden, vortrittsberechtigten Personenwagen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das abbiegende Auto und kam auf dem Dach, auf der Fahrbahn des Autobahnzubringers, zum Stillstand.

Die Lenkerin dieses Autos zog sich leichte Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Diese wurden von einem Abschleppdienst abtransportiert. (kps)